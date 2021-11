Amiral Gestion élargit sa démarche de labellisation ISR au fonds Sextant PME

(Boursier.com) — Amiral Gestion poursuit sa démarche de labellisation de la gamme des fonds Sextant avec l'obtention du Label ISR gouvernemental pour Sextant PME. Figurant parmi les premiers fonds labellisés France Relance à l'automne 2020, le fonds Sextant PME incarne l'extension de l'approche d'investissement socialement responsable d'Amiral Gestion sur les petites et moyennes entreprises européennes.

Suivant la même stratégie fondée sur une sélection de petites et moyennes valeurs européennes depuis janvier 2014, le fonds Sextant PME vise à soutenir et accompagner les entreprises sélectionnées dans leurs projets de croissance et de création de valeur sur le long terme. L'équipe de gestion développe une approche fondamentale et responsable de sélection des titres dont la durabilité se matérialise notamment par un engagement sur deux indicateurs de qualité dont l'intensité carbone, et des indicateurs de progrès telle que la promotion de l'égalité femmes / hommes.

Avec cette labellisation, Sextant PME fait ainsi partie des rares fonds éligibles au PEA/PME à avoir obtenu le label ISR gouvernemental. Au travers de ses investissements dans les plus petites valeurs de la cote européenne, l'équipe de gestion ne vise pas seulement à exclure les entreprises les moins performantes mais également à accompagner celles qui démontrent leur capacité et leur volonté de s'inscrire dans une démarche résolue de best effort pour adopter les meilleures pratiques ESG, mais également en matière de transparence et de diffusion de l'information extra-financière.

Pour Raphaël Moreau, gérant coordinateur du fonds : "Au-delà du dialogue que nous menons avec les entreprises sur les aspects stratégiques et financiers, nous nous sommes fixés comme objectif d'investir dans des entreprises qui se démarquent par leurs bonnes pratiques ESG et d'accompagner celles qui présentent un bon potentiel d'amélioration au travers d'une démarche de dialogue actionnarial constructif de long terme. Nous visons ainsi à favoriser leur développement et leur transformation, notamment vers un modèle bas carbone. Nous sommes convaincus que notre approche nous amène à fiabiliser la recherche de performance sur le long terme en étant particulièrement vigilants à la bonne intégration par les entreprises des enjeux de la transition écologique et de l'ESG au sens large dans leur conduite d'activité."