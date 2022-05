Altrad a levé avec succès un nouveau financement de 2,4 MdsE

(Boursier.com) — Altrad a levé avec succès un nouveau financement de 2,4 milliards d'euros afin de se constituer une capacité d'investissement destinée à financer sa croissance, refinancer son endettement existant et de nouveaux besoins en fonds de roulement tout en restant une société indépendante dirigée par son fondateur. Grâce à cette opération, Altrad confirme son assise financière et son positionnement solides.

Ce nouveau financement est composé de Term Loans et de lignes Capex et RCF.

Basé en France, Altrad est un leader mondial dans la prestation de services à l'industrie, proposant des solutions à haute valeur ajoutée, dans les marchés du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la production d'électricité, des procédés, de l'environnement et de la construction. Ses activités pluridisciplinaires comprennent l'ingénierie, les travaux et projets mécaniques mais aussi les services spécialisés, ainsi que les solutions d'accès, l'isolation et les revêtements.