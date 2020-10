Althos Patrimoine accélère son développement en se rapprochant du cabinet Patrimoine Premier

(Boursier.com) — Les cabinets de gestion privée et de gestion de patrimoine (CGP) Althos Patrimoine et Patrimoine Premier annoncent aujourd'hui leur rapprochement afin de renforcer et consolider leurs positions dans le domaine du conseil patrimonial à destination d'une clientèle privée. Cette opération a été conclue le 1er octobre 2020.

Après le rapprochement en 2018 avec Bruno de Guillebon, fondateur de La Boétie Patrimoine, Althos Patrimoine franchit une nouvelle étape dans son développement. Cette union permet au cabinet d'atteindre une taille critique en dépassant désormais le seuil des 300 millions d'euros d'encours conseillés et comptant une vingtaine de collaborateurs. La société va notamment étoffer son équipe d'ingénierie patrimoniale avec l'arrivée de 2 nouveaux ingénieurs patrimoniaux.

"Plus de 10 ans après la création d'Althos Patrimoine, ce rapprochement constitue une étape importante dans l'histoire de notre cabinet, commente Bertrand Tourmente, fondateur d'Althos Patrimoine. Nous sommes ravis et fiers de donner à notre société une taille plus significative sur le marché. Cette opération nous permet de récupérer des talents et de renforcer nos expertises en matière d'investissement immobilier afin de devenir un acteur majeur dans le secteur immobilier. Avec Patrimoine Premier, à l'image de ses deux dirigeants, Catherine Bel et Yves Rougeaux, nous partageons les mêmes valeurs en matière de défense des intérêts du client."

Cette opération est également motivée par le souhait des deux cabinets d'unir leurs forces dans un environnement marqué par un durcissement des contraintes réglementaires et des marchés financiers de plus en plus complexes et volatiles.

Fondé en 1993 et dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux, Patrimoine Premier compte une équipe de 5 personnes. Doté d'une solide expertise dans l'investissement immobilier, le cabinet est également reconnu comme un spécialiste de l'allocation d'actifs avec une longue expérience réussie des marchés financiers. Patrimoine Premier a également développé de fortes expertises en matière de traitement fiscal et financiers des plans d'actionnariat qualifiés et non qualifiés (actions gratuites et stocks options) et en matière de retraite.

En se rapprochant d'Althos Patrimoine, le cabinet Patrimoine Premier va pouvoir accéder à un éventail complet d'expertises financières patrimoniales et à une offre de gestion en architecture ouverte permettant de sélectionner les meilleurs supports d'investissement issus des plus importantes sociétés de gestion. Patrimoine Premier va également pouvoir bénéficier de la plateforme " Althos 360 ", un ensemble d'outils digitaux qui viendra compléter la panoplie de Patrimoine Premier, permettant d'avoir une vision globale du patrimoine des clients et, ainsi, d'offrir des recommandations patrimoniales sur-mesure et un conseil dédié.