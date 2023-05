AlterNego conforte sa stratégie de croissance par l'acquisition du cabinet AlterHego

(Boursier.com) — AlterNego , (cabinet de conseil, de recherche et de formation) accélère sa stratégie de croissance externe et annonce la reprise des activités de la société AlterHego, spécialiste de la santé au travail. Ce rapprochement permet à AlterNego de renforcer son positionnement sur l'accompagnement des transformations du monde du travail.?Il permettra en outre, au nouvel ensemble de déployer une offre globale adaptée aux besoins des entreprises visant à prévenir les crises sociales en développant la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail).