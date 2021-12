(Boursier.com) — Alteia signe un contrat de financement de 15 millions d'euros avec la BEI afin d'accélérer son développement dans le secteur deep tech de l'intelligence artificielle appliquée aux données visuelles. Ce prêt vise à accompagner la croissance d'Alteia en soutenant ses investissements en 'R&D' et en marketing pour sa plateforme d'intelligence visuelle pilotée par de l'IA.

Il s'inscrit dans la stratégie de la BEI de renforcement de l'innovation dans le secteur de la deep tech et de la compétitivité de l'Union européenne dans le domaine stratégique de l'intelligence artificielle industrielle et du traitement de données.

La banque européenne d'investissement (BEI) et la start-up toulousaine Alteia spécialisée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle annoncent la signature d'un accord de financement d'un montant de 15 millions d'euros. L'opération vise à permettre à Alteia de continuer à développer ses technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux données visuelles (drones, satellites, capteurs terrestres) et à soutenir la croissance et la visibilité de son offre plateforme pour entreprise. Ce financement, mené dans le cadre du Fonds de garantie européen et destiné à aider les PME face à la pandémie de Covid-19, est composé de deux tranches.

Alteia est la plateforme d'intelligence visuelle pour les entreprises. Elle fournit les outils et services permettant de développer des applications d'IA de traitement et d'analyse d'images et vidéos de manière plus efficace et plus rentable que les autres approches. Par rapport à ses concurrents, l'approche plateforme de Alteia induit des durées et coûts de développement et déploiement très attractifs pour les clients.

Les solutions logicielles proposées par Alteia permettent de répondre à une grande variété de problématiques industrielles telles que la maintenance prédictive, la sécurité, la gestion de la productivité et l'estimation de rendement grâce à des applications d'IA préconstruites, personnalisables et à forte valeur ajoutée. Les fonctionnalités de la plateforme s'adaptent aux différents secteurs d'activité ayant recours à ses outils d'intelligence visuelle, parmi lesquels on peut citer les gestionnaires d'infrastructures, l'agriculture, l'énergie, le génie civil et la construction, etc.

Située au coeur de l'Aerospace Valley à Toulouse, Paris et en Californie, l'équipe de développement d'Alteia comprend des spécialistes en vision par ordinateur, en analyse d'images spatiales et en ingénierie logicielle.