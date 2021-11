Altares acquiert la start-up Visiblee

(Boursier.com) — Altares , expert historique et référent de l'information sur les entreprises, annonce l'acquisition de la start-up Visiblee qui a mis au point une solution innovante de génération de leads 'B2B' multicanale.

Intégrée au site internet de l'utilisateur, elle permet d'identifier les visiteurs anonymes en temps réel, de mettre en place la bonne stratégie de "lead nurturing" et d'analyser leurs comportements pour générer des leads qualifiés.

Cette acquisition permettra à Altares d'enrichir ses offres à destination des départements Ventes et Marketing des entreprises, et à Visiblee de profiter du référentiel data, de la base clients installée et de la dimension internationale du Groupe Altares pour créer une synergie et des opportunités de "cross-selling" entre les 2 structures.

Frédéric Barth, Directeur Général d'Altares France, a déclaré : "L'acquisition de Visiblee marque une nouvelle étape dans le développement de nos offres à destination des départements Ventes & Marketing des organisations, marché sur lequel Altares souhaite se renforcer durablement. En faisant bénéficier nos clients de la technologie web innovante développée par Visiblee, nous leur donnons accès à un socle de data élargi, et permettons aux départements Ventes et Marketing d'identifier et de qualifier plus facilement les prospects montrant de l'intérêt pour leurs offres et produits."

En signant le rachat de la start-up Visiblee, leader de la génération de leads B2B multicanale, Altares accélère donc le développement de ses offres, diversifie ses cibles clients et intègre à son portefeuille de solutions des technologies web prometteuses - basées sur le machine learning et le marketing automation - qui permettent de capter de nouvelles data digitales et d'augmenter le taux de conversion de leads, ouvrant de nouvelles opportunités aux fonctions Ventes et Marketing des entreprises.

Grâce à son rachat par Altares, Visiblee - qui jusque-là fournissait à ses clients des leads sur 15 millions d'entreprises - bénéficie maintenant de la base de données du groupe Altares- Dun & Bradstreet qui rassemble des informations sur plus de 440 millions d'entreprises réparties dans 220 pays. Par ailleurs, la dimension internationale d'Altares offre à Visiblee de nouvelles perspectives de croissance sur la scène mondiale.

"Notre acquisition par Altares, acteur de référence de la data B2B en Europe, constitue une opportunité unique d'accélérer le développement de Visiblee en France mais aussi à l'international. Nous sommes convaincus que l'association entre le référentiel data d'Altares et les technologies web innovantes développées par Visiblee contribue à façonner l'avenir de la prospection commerciale avec une solution d'identification unique au monde" conclut Olivier Piscart, Directeur des opérations chez Visiblee.