Altaprofits : taux de rendement des fonds en euros servis en 2019

Altaprofits : taux de rendement des fonds en euros servis en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altaprofits divulgue les taux de rendement des fonds en euros servis en 2019 sur les contrats de sa gamme assurés par SwissLife Assurance et Patrimoine. Nets de frais de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, ils s'établissent comme suit pour les contrats :

- Titres@Vie (assurance vie), Titres@Capi (capitalisation)

Le fonds en "Euros" arbore un rendement 2019 allant de 1,30% à 3,00% (1,70% à 2,70% en 2018)

Les frais de gestion des contrats Titres@Vie et Titres@Capi se situent dans la fourchette basse du marché, soit 0,60%.

- Titres@PERP (Plan d'Epargne Retraite Populaire)

Le "Fonds en euros du PERP SwissLife" affiche une performance 2019 de 1,20% en 2019 (1,70% en 2018).

Titres@PERP est le seul contrat de ce type à proposer d'investir dans des actions (du SBF 120 et de l'Euro Stoxx 50) en direct. Des OPCVM, des fonds immobiliers SCPI, des ETF s'ajoutent au fonds en euros et aux actions. Ce contrat bénéficie d'une gestion "Pilotage Retraite".

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps...

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers.

L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

"Alors que les taux de rendement des fonds en euros diminuent beaucoup, ces grilles sont les plus favorables aux épargnants à ce jour. Elles récompensent les épargnants les plus enclins à investir dans les unités de compte mais aussi ceux qui ont les plus gros capitaux, sans oublier de permettre à ceux qui ne veulent que du fonds en euros, pour des raisons de risque qui leur appartiennent, d'être rémunérés certes plus modestement mais de façon significative", analyse Hervé Tisserand, cofondateur et Directeur Général d'Altaprofits.