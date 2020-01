Altaprofits et Cosevad finalisent leur alliance

Altaprofits et Cosevad finalisent leur alliance









(Boursier.com) — Cosevad, société de courtage d'assurance et de conseil en gestion de patrimoine, filiale de Generali France et

Altaprofits, premier e-courtier et première Fintech française depuis 1999, annoncent ce jour la finalisation de leur fusion sous la marque Altaprofits.

Après avoir annoncé leur intention de rapprocher leurs activités fin décembre, Cosevad a finalisé l'acquisition d'Altaprofits à la date du 15 janvier 2020. Ce rapprochement valide la vision stratégique partagée par les 2 entités, convaincues que l'approche "phygital" est la réponse adaptée aux nouvelles attentes des épargnants et à un marché de l'épargne en pleine mutation dans un environnement de taux bas.

Nouveau modèle

La complémentarité offerte par la nouvelle entité qui conserve la marque "Altaprofits" a pour ambition de créer un nouveau modèle mêlant le meilleur de la technologie et de l'expertise métier en gestion de patrimoine. La réponse apportée intègre en effet une offre de produits et de services innovante, la simplicité de l'expérience client, l'immédiateté de l'accès en ligne et une dimension humaine cruciale pour accompagner les générations d'épargnants moins appétentes au digital ou qui ont des besoins spécifiques plus complexes à traiter. Grâce à cette complémentarité, les conseillers d'Altaprofits sont en mesure de proposer à leurs clients une offre riche et diversifiée en supports d'investissements (immobilier, actions, fonds structurés, fonds thématiques, capital investissement ou encore private equity) désormais possible en assurance vie.

Stellane Cohen, Directrice Générale de Cosevad déclare : "Le rapprochement entre Altaprofits et Cosevad intervient opportunément à un tournant clé de l'histoire du marché de l'Epargne en France. Les réflexions que nos deux entreprises avaient menées en parallèle nous font converger vers la même vision prospective qui a favorisé notre alliance. Nous sommes en ordre de marche pour appréhender les nouveaux enjeux liés à ce nouvel environnement".

François Leneveu, Président et co-fondateur d'Altaprofits, souligne pour sa part : "Chez Altaprofits, nous avions la certitude qu'il fallait passer un cap, surtout en ce 20ème anniversaire. Les grands changements structurels que connaît le secteur de la gestion patrimoniale - la volatilité des marchés, les taux bas, les générations montantes d'épargnants à la recherche de modèles disruptifs en conseil patrimonial ainsi que le cadre règlementaire contraignant - obligent à écrire une nouvelle page de l'assurance vie.".