Altacasa s'associe avec Carte Financement

(Boursier.com) — Altacasa , la PropTech qui propose aux particuliers de devenir propriétaire de parts de maisons haut-de-gamme, scelle un partenariat avec le courtier en crédit Carte Financement. Par ce choix, la marque réaffirme sa volonté de faire bénéficier sa clientèle des meilleurs services et innovations en facilitant le recours aux crédits.

Romain Saint Guilhem, PDG et co-fondateur d'Altacasa, a déclaré : "Depuis les débuts d'Altacasa, notre volonté est d'offrir un service de qualité au plus près des attentes de nos clients. Nous sommes convaincus que cet engagement ne peut se concrétiser qu'en s'appuyant sur des partenaires de premier plan. En choisissant de nous associer à Carte Financement, nous souhaitons rendre l'expérience d'achat d'une maison secondaire partagée la plus facile possible."

Ce partenariat répond à des besoins de financements atypiques : la résidence partagée de luxe. Les nouveaux acquéreurs auront la possibilité d'être désormais redirigés vers Carte Financement pour financer l'achat de parts de SCI, notamment via des crédits hypothécaires.

Les outils innovants de Carte Financement permettant de proposer des solutions sur mesure pour obtenir les meilleures conditions financières adaptées aux profils de chaque acquéreur.

Altacasa entend ainsi mettre l'innovation au profit de son ambition en offrant un service d'une qualité exemplaire grâce à des services toujours plus personnalisés.

Un partenariat déterminé par des atouts d'excellence auprès d'une clientèle haut-de gamme

Depuis plus de 10 ans, Carte Financement propose des solutions de financement répondant aux attentes des clients patrimoniaux grâce à plusieurs éléments : une grande expertise technique, une très bonne connaissance du marché et une relation de confiance avec les partenaires bancaires.

Son équipe d'experts conseille et accompagne la clientèle privée notamment sur l'obtention d'un crédit hypothécaire en vue de dégager des liquidités afin d'acquérir un bien immobilier ou encore de payer un impôt exceptionnel.

Les courtiers de Carte Financement étant dans l'obligation d'informer les clients sur la commission qu'ils perçoivent de la part des banques, Altacasa conserve ainsi un maximum de transparence dans ses opérations.

Altacasa relève également le défi de la réactivité, les courtiers de Carte Financement étant joignables via de multiples canaux de communication.