Altacasa lève 2 millions d'euros

(Boursier.com) — Altacasa , tout juste née, ambitionne de révolutionner l'accès à la résidence secondaire en proposant aux particuliers de devenir propriétaire de parts de maisons haut-de-gamme. Altacasa annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros en pre-seed.

Romain Saint Guilhem, fondateur et CEO d'Altacasa : "Altacasa est née de ma volonté de mettre en synergie mes trois passions : l'immobilier, la finance et la technologie. Notre mission, c'est de vendre des parts de rêve, un investissement immobilier optimisé et un usage sans contrainte. Les particuliers peuvent investir dans des valeurs refuges pour une fraction du prix qui finalement correspond exactement à l'utilisation qu'ils font du bien."