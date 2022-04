(Boursier.com) — Alpha Private Equity entre en négociations exclusives avec 21 Invest pour l'acquisition d'Impact Field Marketing Group, aux côtés de son management emmené par Jean-Dominique Castellani

Rentré en qualité d'actionnaire majoritaire en novembre 2015, 21 Invest va céder le contrôle du groupe à Alpha Private Equity. Les fondateurs cèdent également leur participation minoritaire tandis que le management se renforce significativement au capital. La transaction envisagée devrait se conclure dans le courant du second trimestre 2022, sous réserve des approbations règlementaires usuelles.

Impact Field Marketing Group (IFMG) propose des solutions permettant à ses clients de mettre en oeuvre leurs stratégies marketing et commerciales sur des canaux de distribution physiques, mobiles et digitaux tout au long du parcours client.

Depuis la transaction primaire de 2015, le groupe a opéré une transformation profonde qui a débuté dès 2016 par la transition opérationnelle opérée entre les fondateurs du groupe et Jean-Dominique Castellani, recruté pour prendre la présidence du groupe.

Sous son impulsion, le groupe n'a cessé d'affirmer son positionnement de fournisseurs de solutions au service des stratégies marketing et commerciales multicanales de ses clients, en intégrant des solutions toujours plus innovantes. L'acquisition en 2021 de la plateforme collaborative d'e-ambassadeurs Demooz s'inscrit parfaitement dans cette démarche.

Ce faisant, IFMG s'est imposé comme le numéro 1 du marché français, positionnement renforcé par son rapprochement avec le Groupe Addikt, finalisé en mars 2022. Par ailleurs, le groupe s'est inscrit dans une logique pan-européenne avec l'acquisition du leader belge en 2018, tandis que des discussions avancées sont en cours avec plusieurs acteurs significatifs en Europe. Ainsi, le groupe affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 100 ME.

La recomposition actionnariale annoncée vient récompenser cette première phase de transformation et confirmer les perspectives prometteuses du groupe. Les dirigeants d'IFMG, qui réinvestissent significativement, pourront s'appuyer sur l'expertise des équipes d'Alpha Private Equity pour accélérer la stratégie initiée, notamment par la poursuite de l'expansion européenne et l'élargissement du portefeuille de solutions. Pour ce nouveau projet, IFMG et ses nouveaux actionnaires ont eu à coeur de conserver un financement ESG apporté par Eurazeo et Zencap.