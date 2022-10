Alma : nouveau financement

(Boursier.com) — Alma , la plateforme financière française proposant des solutions de paiement fractionné et différé pour les commerçants et les consommateurs européens, s'était déjà illustrée au début de l'année avec une levée de fonds exceptionnelle en Série C.

Le nouveau financement s'appuie sur un Fonds Commun de Titrisation (FCT) dédié, qui a la capacité d'émettre jusqu'à 300 millions d'euros d'obligations senior, souscrites par BNP Paribas, banque partenaire de la société.