AllianzGI : transfert achevé

(Boursier.com) — Allianz Global Investors a achevé aujourd'hui le transfert de certaines équipes d'investissement américaines et les actifs qu'elles gèrent à Voya IM dans le cadre du partenariat stratégique annoncé précédemment. Celui-ci comprend un accord de distribution mondial entre les deux sociétés ainsi qu'une participation d'Allianz de 24% dans Voya IM.

La valeur des actifs transférés à Voya IM est de 101 milliards de dollars, dont plus des deux tiers sont gérés pour le compte de clients d'AllianzGI dans le monde entier. Elle représente 95% des actifs identifiés précédemment, ce qui indique une attrition minimale des clients suite à la transition.

Tobias Pross, CEO d'AllianzGI, a déclaré à propos de la conclusion de l'opération : "Nous sommes fiers d'avoir réussi à transférer les équipes d'investissement et les actifs qu'elles gèrent dans des délais très serrés. Cela n'a été possible que grâce au soutien des autorités de régulation du monde entier, qui ont effectué leurs contrôles dans des délais très courts. Nous tenons à féliciter et à remercier nos collègues - tant chez AllianzGI que chez Voya IM - qui ont travaillé sans relâche pour assurer un transfert sans heurts pour les clients. Enfin, nous remercions nos clients pour leur compréhension, leur confiance et leur soutien. Nous sommes maintenant impatients de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par notre partenariat avec Voya IM".