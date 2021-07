AllianzGI renforce sa politique d'exclusion en imposant des restrictions sur le charbon

(Boursier.com) — Allianz Global Investors, l'un des principaux gérants actifs au monde, a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en place une politique globale renforcée en matière d'exclusion, qui englobe un volet dédié au charbon. Cette nouvelle politique d'exclusion témoigne de la volonté d'AllianzGI de lutter contre le changement climatique en se désengageant de la plus grande source d'émissions de carbone. Elle s'inscrit dans la continuité de la politique déjà instaurée par le Groupe Allianz pour ses propres actifs.

Dans le cadre de cette politique d'exclusion renforcée, AllianzGI ira également au-delà de ses restrictions actuelles applicables aux investissements liés aux armes à sous-munitions et aux mines antipersonnel, pour y inclure d'autres types d'armes controversées.

Le renforcement de la politique d'exclusion entrera en vigueur à partir de décembre 2021 pour tous les fonds existants pour lesquels AllianzGI opère en qualité de société de gestion et sera la politique par défaut pour tous les nouveaux fonds et mandats après cette date, sous réserve de l'autorisation des autorités réglementaires compétentes et de l'achèvement de la documentation pertinente. Dans tous les autres cas, y compris les fonds dédiés et mandats institutionnels, ainsi que les mandats de sous-conseil, AllianzGI demandera le consentement des clients respectifs pour appliquer cette politique. La politique fournit des détails supplémentaires sur l'application spécifique de ces principes, en particulier en ce qui concerne les activités sur les marchés privés, ainsi qu'en Asie-Pacifique.