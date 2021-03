AllianzGI rejoint le "30% Club France Investor Group"

(Boursier.com) — AllianzGI souhaite promouvoir une meilleure diversité? femmes-hommes au sein des instances dirigeantes des sociétés du SBF 120 en rejoignant le "30% Club France Investor Group". Cette instance, récemment créée en France, ambitionne d'accroitre la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes du SBF 120 afin qu'elle atteigne au moins 30% en 2025. En France, la loi Copé-Zimmerman de 2011 assure un minimum de 40% de femmes au sein des conseils d'administration des sociétés cotées. Cependant, la diversité au niveau du management et des cadres reste faible : seulement 21% des fonctions des comités exécutifs du SBF 120 sont occupées par des femmes - dont deux tiers dans des fonctions support.

L'objectif du groupe est de soutenir une approche volontaire visant a? réaliser un changement significatif et durable au sein des entreprises en ouvrant la discussion avec les socie?te?s du SBF120 et en les accompagnant dans cette transition.

"Une gouvernance qui embrasse véritablement la diversité, telle qu'elle se manifeste par une représentation appropriée des sexes et un large éventail de compétences et d'expériences, est davantage susceptible d'obtenir de bons résultats. AllianzGI s'engagera avec les entreprises sur la question de la diversite? au sein des e?quipes de direction et encouragera une meilleure représentation des femmes, notamment a? des postes ope?rationnels" commente Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing chez Allianz Global Investors.

Le groupe d'Investisseurs s'intéresse également à la prise en compte des crite?res de diversite? femmes-hommes dans les processus de recrutement et de promotion jusqu'aux plus hauts niveaux hie?rarchiques et ce, dans le but d'assurer la cre?ation d'un vivier de talents suffisamment diversifie? a? tous les e?chelons de l'entreprise. De plus, il s'assurera que les entreprises se sont fixe? des objectifs clairs en termes de diversite? femmes-hommes et qu'un plan d'actions visant a? les atteindre a bien e?te? mis en place. Enfin, les membres pourront utiliser, à leur discrétion et séparément, leurs droits de vote lors des assemblées générales pour inciter les socie?te?s a? agir lorsque les mesures prises en faveur de la diversite? femmes-hommes seront juge?es insuffisantes...