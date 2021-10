(Boursier.com) — Allianz Global Investors, l'un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, s'engage contre le changement climatique. Reconnaissant le rôle clé des investisseurs dans le financement de la transition vers une économie à faible émission de carbone, AllianzGI rejoint l'initiative One Planet Asset Managers (OPAM).

Cette initiative a été lancée en 2019 pour soutenir les membres du réseau One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) dans leur mise en oeuvre du cadre OPSWF. Le réseau OPSWF comprend 43 des plus grands investisseurs institutionnels mondiaux, avec plus de 36.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

En rejoignant l'OPAM, AllianzGI s'engage à collaborer activement au sein de l'OPSWF et à dialoguer avec les autres acteurs principaux, notamment les organes normatifs, les régulateurs et l'industrie au sens large, afin de promouvoir les objectifs du cadre. Le but est d'accélérer la compréhension et l'intégration des implications des risques climatiques et des opportunités dans les portefeuilles d'investissement à long terme, en partageant pratiques et expertises avec les membres de l'OPSWF et en publiant des recherches pertinentes.

Tobias Pross, CEO d'Allianz Global Investors, commente : "S'associer avec nos clients pour résoudre les problèmes de durabilité les plus urgents et créer un meilleur avenir pour tous est au coeur de notre activité. Nous sommes fiers d'être le premier investisseur allemand à rejoindre l'OPAM. AllianzGI se réjouit de pouvoir contribuer aux travaux de l'initiative One Planet grâce à son expérience en matière de financement lié au climat, à son processus d'investissement, à sa politique de gestion rigoureuse et à ses solutions d'investissement qui contribuent positivement à l'alignement du portefeuille sur une économie à faible émission de carbone".

Ce nouvel engagement intervient alors qu'AllianzGI, conscient de l'urgence de lutter contre le changement climatique, accélère sa démarche de durabilité. Allianz Global Investors a annoncé au début de l'année qu'elle s'engageait à soutenir la transition climatique en appliquant des exclusions dans les secteurs de la production de charbon et d'énergie à base de charbon. AllianzGI est membre de l'initiative "Net Zero Asset Managers" et soutient l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt. AllianzGI est également un membre du groupe d'experts techniques (TEG) de l'Union Européenne sur la finance durable et a cofondé le Climate Finance Leadership Initiative.