AllianzGI exporte la stratégie Voya vers l'Europe et l'Asie

(Boursier.com) — Le partenariat de distribution stratégique entre Allianz Global Investors (AllianzGI) et Voya Investment Management (Voya IM), conclu au milieu de l'année dernière, franchit une nouvelle étape ! La stratégie obligataire à succès de Voya IM, qui investit dans les obligations d'entreprises américaines, est désormais également disponible dans le cadre d'un OPCVM. AllianzGI proposera désormais cette stratégie aux clients d'Europe et d'Asie sous la forme du fonds Allianz US Investment Grade Credit.

La stratégie d'investissement du fonds repose essentiellement sur des investissements en obligations d'entreprises américaines Investment Grade, un segment de marché très large et liquide qui offre de nombreuses possibilités de diversification. Historiquement, ce segment présente une faible corrélation avec les actions ou d'autres secteurs du marché obligataire tels que les obligations High Yield ou les obligations des marchés émergents.

L'objectif de la stratégie est de générer un revenu courant et une croissance du capital pour les investisseurs.

Amine Benghabrit, Directeur Général France d'AllianzGI, commente : "Nous sommes heureux de pouvoir proposer la stratégie établie de Voya à nos clients français. Pour nombre d'entre eux, une exposition au segment de marché des obligations d'entreprises américaines est judicieuse dans le cadre de la diversification de leurs portefeuilles. Nous pouvons désormais leur offrir cette possibilité. Le fonds Allianz US Investment Grade Credit complète très bien notre offre existante de produits obligataires, tels que le fonds Allianz US Short Duration High Income Bond, qui connaît un grand succès."

Tobias Pross, CEO d'AllianzGI, ajoute : "Le lancement du fonds Allianz US Investment Grade Credit en tant que variante UCITS d'une stratégie Voya qui a fait ses preuves, est un signe visible que le partenariat conclu avec Voya IM au milieu de l'année dernière est important pour les deux parties. Ce partenariat stratégique mondial permet à AllianzGI de distribuer les stratégies d'investissement de Voya IM en dehors des États-Unis et du Canada. Cela nous permet d'offrir une gamme de stratégies d'investissement plus large à notre clientèle mondiale. Ce partenariat ne fonctionne que parce que Voya IM complète nos propres expertises, notre implantation et notre culture. Nous sommes impatients d'exploiter davantage ce potentiel pour les clients des deux sociétés".