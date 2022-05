AllianzGI et Voya Financial annoncent leur intention de conclure un partenariat stratégique de long terme

(Boursier.com) — Allianz Global Investors annonce aujourd'hui avoir conclu un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) avec Voya Financial concernant un partenariat stratégique.

Dans ce cadre, AllianzGI transférerait certaines équipes d'investissement et certains actifs constituant la majeure partie de ses activités aux États-Unis à Voya Investment Management en échange d'une participation pouvant atteindre 24% dans la société de gestion élargie.

La documentation définitive devrait être finalisée dans les semaines à venir, et la réalisation de la transaction est soumise aux conditions de closing habituelles.

Le partenariat comprendrait le transfert d'équipes d'investissement complémentaires et établies à l'échelle internationale, de professionnels sélectionnés du service à la clientèle et des forces commerciales, ainsi que les actifs sous gestion associés, d'AGI US à Voya IM. Les équipes d'investissement concernées, qui comprennent Income & Growth, les actions fondamentales et les placements privés, gèrent environ 120 milliards de dollars. Sur une base pro forma, les actifs sous gestion de Voya IM passeraient à environ 370 milliards de dollars.

L'ajout des équipes d'AllianzGI chargées Income & Growth, les actions fondamentales et les placements privés compléterait les capacités et les plateformes d'investissement existantes de Voya IM, y compris le Fixed Income et les alternatifs. Une fois le transfert réalisé, les véhicules américains et les clients des équipes d'investissement transférées continueraient à être gérés et conseillés par ces équipes.

Un deuxième pilier important sera l'établissement d'un partenariat de distribution stratégique mondial à long terme, selon lequel AllianzGI distribuera les stratégies d'investissement de Voya IM en dehors des États-Unis, offrant à sa clientèle mondiale une gamme plus large de stratégies d'investissement complémentaires.

De son coté, AllianzGI prendra une participation dans Voya IM pouvant aller jusqu'à 24% du gestionnaire américain élargi.