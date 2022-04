AllianzGI annonce le premier closing du fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO)

(Boursier.com) — Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce aujourd'hui le premier closing du fonds Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) à 515 millions d'euros.

Le fonds, lancé en février 2022, est le premier fonds de dette privée immobilière d'AllianzGI. AGREDO permet aux investisseurs d'investir aux côtés d'Allianz et vise à leur donner accès à un portefeuille mondialement diversifié d'opportunités de dette immobilière à rendement plus élevé et résilient face à la volatilité.

Allianz est l'un des principaux investisseurs immobiliers au monde et a constitué un portefeuille de fonds de dette privée immobilière de plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion au cours de la dernière décennie. Avec le lancement d'AGREDO, les investisseurs professionnels ont pour la première fois la possibilité de rejoindre les compagnies d'assurance Allianz dans cette stratégie.

AGREDO investit dans des fonds de dette immobilière et des co-investissements qui financent des actifs immobiliers et des projets de développement dans le monde entier. Il vise un haut niveau de diversification du portefeuille en investissant dans des zones géographiques, des segments, des millésimes, des secteurs et des situations de financement différentes. AGREDO investira dans plusieurs segments, notamment le résidentiel, la logistique et les bureaux, mais aussi dans des secteurs de niche tels que les logements pour étudiants ou les parcs scientifiques. Avec au moins 50% du capital investi par Allianz dans chaque investissement futur du fonds, il y a un fort alignement d'intérêt avec le groupe.