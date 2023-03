AllianzGI annonce le premier closing de son fonds de dette d'infrastructure mondiale et de transition énergétique

(Boursier.com) — Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce aujourd'hui le premier closing du fonds Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Debt Fund (AGIETD) à hauteur de 220 millions d'euros. Il s'agit du premier fonds de dette dédié aux infrastructures et à la transition énergétique d'AllianzGI, qui a déjà levé plusieurs milliards pour les énergies renouvelables et les stratégies d'investissement à impact. Il sera classé article 8 en vertu du règlement de l'UE sur la divulgation des informations relatives à la finance durable. AGIETD a été lancé à la mi-janvier 2023 et a réussi à rassembler en l'espace de quelques semaines seulement des engagements de la part d'investisseurs institutionnels à travers toute l'Europe.

Parmi les principaux investisseurs mondiaux dans la dette privée, les portefeuilles d'assurance d'Allianz sont un investisseur majeur dans le fonds. La taille du fonds cible est de 750 millions d'euros.

Avec AGIETD, les investisseurs institutionnels peuvent tirer parti de la forte position d'Allianz sur le marché et participer à des fonds primaires et secondaires ainsi qu'à des co-investissements dans des régions et des secteurs d'infrastructure en mettant l'accent sur la transition énergétique. AGIETD vise à fournir aux investisseurs un accès diversifié aux infrastructures et aux actifs liés à la transition énergétique à travers plusieurs années, gestionnaires, secteurs et zones géographiques, ainsi qu'à travers la structure du capital.