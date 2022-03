AllianzGI annonce le closing final du fonds European Private Credit II

(Boursier.com) — Allianz Global Investors, l'un des leaders mondiaux de la gestion active, a annoncé aujourd'hui le closing de son fonds European Private Credit II, après avoir levé 494 millions d'euros. EPC II a attiré plus d'une vingtaine d'investisseurs institutionnels européens tiers, assureurs et fonds de pension d'entreprises allemands, français, autrichiens, belges et italiens.

EPC II offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés d'Allianz dans des dettes senior de sociétés de taille moyenne en Europe, et plus particulièrement en France et en Allemagne. EPC II a d'ores et déjà engagé plus de 50% du fonds en réalisant près de 20 investissements en France et en Allemagne.

"EPC II a atteint son objectif de levée de fonds grâce à la confiance de nos investisseurs en l'expertise de notre équipe, notre stratégie, et l'alignement d'intérêt avec Allianz. Comme la rapidité de la montée en charge le démontre, EPC II répond aux besoins des emprunteurs dans leurs plans de croissance, tout en offrant un couple risque-rendement attractif à nos investisseurs institutionnels. Grâce aux engagements croissants d'Allianz, nos autres mandats pour tiers et le closing final d'EPC II, notre capacité totale d'engagement sur chaque transaction excède aujourd'hui 100 millions d'euros ce qui permet de faciliter et de sécuriser les opérations de financement", déclare Damien Guichard, Responsable du crédit privé européen chez AllianzGI.

EPC II est l'un des fonds gérés par l'équipe d'investissement European Private Credit, dirigée par Damien Guichard, et basée à Paris et à Munich. Elle a réalisé 70 transactions à travers l'Europe pour un montant de 2,3 milliards d'euros de capital investi pour Allianz et des investisseurs tiers.