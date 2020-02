Allianz Real Estate annonce le financement de deux acquisitions en Espagne

(Boursier.com) — Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a financé deux acquisitions distinctes en Espagne pour une valeur totale de plus de 310 millions d'euros. Plus de 180 millions d'euros ont été octroyés au principal gestionnaire européen de centres commerciaux ECE pour son acquisition de l'actif commercial INTU Asturias à Oviedo, en Espagne.

La majeure partie du prêt a été accordée par le biais du véhicule d'emprunt d'Allianz Real Estate, un fonds basé au Luxembourg.

Cette dernière transaction fait suite à une opération conclue fin 2019 à Madrid, dans le cadre de laquelle Allianz Real Estate a conclu un prêt de 134 millions d'euros pour financer l'acquisition par Starwood Capital de Las Mercedes, un parc de neuf immeubles de bureaux situé à proximité de l'aéroport de Barajas, dans l'est de la ville.

L'opération dans les Asturies représente la première transaction de financement d'Allianz Real Estate conclue avec ECE Real Estate Partners, un des plus grands gestionnaires indépendants institutionnels de centres commerciaux, et renforce le partenariat établi avec le groupe ECE, qui gère cinq centres commerciaux à travers l'Europe pour le compte d'Allianz Real Estate. Le centre INTU Asturias est l'un des centres commerciaux les plus performants d'Espagne. Il offre environ 74.000 m(2) d'espace locatif, affiche un taux d'occupation de 99% avec des locataires clés solides, et a bénéficié d'une croissance continue du chiffre d'affaires et de la fréquentation au cours des dernières années...