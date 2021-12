Allianz Real Estate annonce la création d'une nouvelle plateforme d'investissement en partenariat avec Ivanhoé Cambridge

(Boursier.com) — Allianz Real Estate, l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers au monde, a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle plateforme d'investissement en partenariat avec Ivanhoé Cambridge et d'autres investisseurs, qui vise à constituer un portefeuille diversifié d'actifs résidentiels dans des villes de premier plan au Japon.

Cette plateforme, dénommée "Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund I" ("AREAP JMF I" ou "Venture"), est un fonds fermé domicilié à Singapour. Une fois entièrement investi, le fonds aura une capacité d'investissement d'environ 2 milliards de dollars US en valeur brute. Il est actuellement prévu que les engagements en capitaux propres de la " Venture " s'élèvent à 750 millions de dollars US d'ici à quelques semaines, mais en fonction du rythme de déploiement du capital, la "Venture" pourrait porter ses capitaux propres à 1 milliard de dollars US.

Pour la première clôture, Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et placement du Québec, et les sociétés du groupe Allianz, ont chacune engagé 250 millions de dollars en équité. Allianz Real Estate sera le gestionnaire d'investissement et le partenaire général de la plateforme.

La stratégie d'AREAP JMF I consiste à acquérir principalement des actifs neufs et bien situés dans quatre des principales villes du Japon : Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka, puis à les louer et à les entretenir pour les conserver à long terme. L'entreprise mettra l'accent sur les aspects ESG, en ciblant l'utilisation d'énergies renouvelables, la mise en oeuvre de baux verts, la certification verte des actifs, le renforcement des normes d'efficacité énergétique du portefeuille et les initiatives communautaires.

"Le secteur résidentiel japonais a fait preuve de résilience tout au long de la pandémie de COVID-19 et reste une classe d'actifs à forte conviction, offrant des flux de trésorerie stables et des écarts de rendement stabilisés attractifs pour les investisseurs", a déclaré Rushabh Desai, CEO d'Allianz Real Estate pour l'Asie-Pacifique. "Nous sommes très heureux d'établir ce partenariat avec Ivanhoé Cambridge. Cette expertise combinée placera la "Venture" en bonne position pour construire un portefeuille diversifié d'actifs résidentiels japonais de haute qualité avec de solides références ESG."

"Ce partenariat est une excellente occasion pour nous de lancer notre nouvelle stratégie d'investissement dans le secteur résidentiel au Japon, un secteur attractif soutenu par des tendances d'urbanisation robustes et une offre nette limitée. Cet investissement servira à accroître et à diversifier davantage notre portefeuille au Japon et en Asie-Pacifique", a déclaré George Agethen, vice-président principal chez Ivanhoé Cambridge. "Allianz Real Estate est un partenaire avec lequel nous partageons des convictions communes, et nous sommes heureux d'étendre à l'Asie-Pacifique notre collaboration avec eux."

L'exposition d'Allianz Real Estate dans la région Asie-Pacifique s'élevait à 8,8 Milliards de dollars à la fin du mois de septembre 2021. Son activité en Asie-Pacifique est pilotée depuis son siège à Singapour et des bureaux locaux à Tokyo et Shanghai. Au cours des dernières années, Allianz Real Estate a régulièrement augmenté son portefeuille d'investissements multifamiliaux japonais qui comprend actuellement 6.000 unités réparties sur 134 actifs et 1,7 milliard de dollars US en valeur brute, et a mis en place une équipe expérimentée et de terrain à Tokyo.

Ivanhoé Cambridge a une forte présence en Asie-Pacifique avec des bureaux à Singapour, Shanghai, Mumbai et Hong Kong, et une exposition au secteur immobilier d'environ 6 Milliards de dollars canadiens sur ses marchés principaux que sont la Chine, l'Inde, l'Australie, Singapour et le Japon. 2021 a de nouveau été une année record pour Ivanhoé Cambridge en termes de diversification, qui s'est poursuivie en Asie-Pacifique avec près de 3,4 Milliards de dollars canadiens alloués à de nouvelles stratégies centrées sur l'urbanisation de la région et les grandes tendances axées sur la technologie. Ce nouveau partenariat résidentiel est le deuxième Investissement d'Ivanhoé Cambridge au Japon en 2021, faisant suite au lancement de la stratégie logistique du dernier kilomètre annoncée plus tôt dans l'année.