Allianz poursuit l'habillage de ses immeubles aux couleurs de Paris 2024

(Boursier.com) — A 6 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, Allianz poursuit sa contribution à l'embellissement de la capitale avec la rénovation de deux nouveaux bâtiments. Une nouvelle fois, Allianz a souhaité habiller les façades de certains de ses immeubles pendant la durée des travaux grâce à des toiles événementielles.

Le concept reste le même que pour la précédente toile avenue de l'Opéra : "détourner un monument emblématique de l'architecture parisienne, futur site Olympique, et le transformer en terrain de jeu pour un sportif ou une sportive de haut niveau".

Haut en couleur

Fort de son Partenariat mondial avec les Comités Internationaux Olympique et Paralympique, Allianz contribue à mettre son patrimoine immobilier et ses bâtiments aux couleurs des Jeux... Ainsi, une toile avait déjà été déployée avenue de l'Opéra à l'automne 2023 et les agences Allianz (vitrines et intérieurs) ont également hissé les couleurs du partenariat olympique et paralympique sur l'ensemble du territoire. Allianz souhaite se joindre à la célébration autour des Jeux et affiche son soutien à Paris 2024 ainsi que son accompagnement historique aux côtés des athlètes.

"En tant que partenaire mondial, Allianz est fier de contribuer à la dynamique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, grâce à ces toiles évènementielles, à sa team d'athlètes et en offrant la possibilité au public de gagner des places pour assister à l'évènement", a déclaré Christophe Dépont, Directeur Marque, Publicité, Réseaux Sociaux & Partenariats d'Allianz France.