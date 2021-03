Allianz Partners devient l'un des premiers assureurs à rejoindre le réseau des membres affiliés de l'OMT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Organisation Mondiale du Tourisme (l'OMT) accueille Allianz Partners dans son réseau mondial de membres affiliés. Avec une présence dans 75 pays, l'entreprise appuiera la mission de l'OMT en faveur d'un tourisme sûr, responsable et accessible, tout spécialement dans les domaines de la protection des voyageurs et de la mobilité.

Le réseau des membres affiliés de l'OMT rassemble les principaux représentants du secteur privé, d'organismes de gestion des destinations, d'ONG, de la société civile et du monde universitaire. Allianz Partners, par l'intermédiaire de sa filiale espagnole, devient l'une des rares compagnies d'assurance à rejoindre le réseau. Aux côtés des plus de 500 autres membres, le Groupe contribuera à l'échange de savoir entre les principales parties prenantes et à la promotion des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.

Monsieur Ion Vilcu, Directeur du département des membres affiliés de l'OMT explique : "L'OMT réunit les dirigeants des différents secteurs d'activité pour encourager l'échange de savoir et renforcer la coopération public-privé afin de promouvoir le tourisme. Nous nous félicitons vivement de l'entrée d'Allianz Partners dans nos groupes de travail, une entreprise dont nous savons qu'elle continuera de contribuer au secteur des voyages par son activité dans le domaine de la protection des touristes et des solutions de voyages responsables."

Ida Luka-Lognoné, membre du board d'Allianz Partners et CEO des lignes d'activité Santé à l'International et Assurance Voyage, ajoute : "Nous sommes fiers de voir notre expertise ainsi reconnue par cette institution des Nations Unies et de contribuer au travail de l'OMT, tout particulièrement en cette période critique pour le tourisme mondial. Chez Allianz Partners, nous sommes impliqués dans la transformation et la reprise de l'industrie du voyage, et cela en étroite collaboration avec nos partenaires commerciaux. Étant un leader mondial de l'assurance voyage, notre objectif premier est de continuer à assurer la sécurité des voyageurs tout en renforçant la confiance de nos clients grâce à un service de qualité. La durabilité est une question essentielle pour l'avenir des voyages. C'est pourquoi avec les autres membres affiliés de l'OMT, nous allons redoubler d'efforts pour répondre aux objectifs communs de l'Organisation."

Allianz Partners et ses différentes entités partout dans le monde vont pouvoir participer activement à ce dialogue avec les autres membres, par leur savoir et leur démarche d'innovation, et contribuer ainsi à un tourisme mondial durable, avec pour principal objectif le rétablissement de l'industrie du voyage dans un contexte post-COVID...