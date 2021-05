Allianz Global Investors publie son rapport d'Engagement 2020

Allianz Global Investors publie son rapport d'Engagement 2020









(Boursier.com) — Allianz Global Investors publie aujourd'hui son rapport d'Engagement 2020, et présente sa politique d'engagement et ses priorités pour 2021, axées sur la transition climatique.

En tant que gérant actif, avec un encours de 205,5 milliards d'euros en investissement responsable, AllianzGI prend très au sérieux sa responsabilité envers ses clients.

Le rapport d'Engagement 2020 d'AllianzGI fournit une analyse approfondie sur son dialogue avec les émetteurs, sa politique de vote par procuration et ses activités de vote.

Matt Christensen, Responsable mondial de l'investissement responsable et à impact chez AllianzGI, déclare : "Suite à la promulgation de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), nous assistons à un nouvel engouement pour l'investissement durable. Afin que le terme "durable" soit plus qu'un mot à la mode cette année, les investisseurs doivent user de leur influence et inciter les entreprises à apporter des changements réels, qui sont nécessaires et que nos clients exigent. Le dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons nous permet d'acquérir une connaissance approfondie de celles-ci et d'établir un dialogue permanent avec elles. Pour maximiser notre impact, nous adoptons une approche globale de l'engagement et du vote par procuration".

Le changement climatique est l'un des défis les plus pressants de notre planète, et AllianzGI, membre de l'initiative Net Zero Asset Managers, s'engage à encourager les entreprises dans lesquelles il investit à intégrer les considérations relatives au changement climatique dans leur processus de prise de décision stratégique.

En 2021, les activités d'engagement d'AllianzGI se concentreront sur l'évaluation du risque climatique, en explorant la manière dont les entreprises mesurent et gèrent le risque climatique et la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les autres sujets abordés comprendront l'adoption d'objectifs et d'informations scientifiques sur les indicateurs clés de performance liés au climat et à l'eau.

En outre, dans un certain nombre de fonds, AllianzGI appliquera sa nouvelle approche "Climate Engagement with Outcome". Dans le cadre de cette approche, les gérants s'engageront activement auprès des 10 principaux émetteurs absolus de carbone au sein de leur portefeuille, en tant qu'indicateur de l'impact climatique. Si l'émetteur ne répond pas aux demandes ou ne montre pas d'effort d'amélioration dans sa démarche de transition, le désinvestissement sera envisagé dans un processus d'escalade.

Comme en 2020, AllianzGI continuera également à dialoguer avec les émetteurs sur les sujets ESG clés tels que le climat et l'environnement, sur les risques et défis liés au Covid-19 et sur les risques sociaux et la promotion d'institutions solides par le biais d'une bonne gouvernance. Sur les sujets liés au Covid-19, AllianzGI regardera au-delà des implications financières et stratégiques de la crise. En particulier, il examinera au cas par cas les propositions de rémunération généreuse lorsque des entreprises ont reçu des aides publiques directes importantes, que des licenciements importants ont été enregistrés ou que des réductions de dividendes ont eu lieu (non prescrites par les régulateurs) en raison de la pandémie.

En 2020, AllianzGI a appliqué sa politique d'engagement à 303 occasions et a couvert 491 sujets, souvent sur plus d'un sujet par entreprise. Les engagements ont concerné 224 entreprises dans 29 marchés dans le monde. Environ 60% du dialogue a porté sur des questions de gouvernance d'entreprise, de conduite des affaires et de transparence. Un cinquième des engagements ont porté sur les risques et les impacts environnementaux et environ 10% sur des sujets sociaux. AllianzGI a enregistré 23 résultats, les entreprises ayant répondu aux commentaires des investisseurs en prenant les mesures souhaitées. Certains cas ont impliqué un dialogue sur plusieurs années. La rémunération des dirigeants et les questions de gouvernance étaient au centre de la moitié de ces cas.

En plus de dialoguer activement avec les entreprises dans lesquelles il investit, AllianzGI remplit ses responsabilités fiduciaires envers ses clients en exerçant le droit de vote en leur nom lors des assemblées générales. En participant à 10183 assemblées d'actionnaires au cours de l'année 2020, AllianzGI a voté sur plus de 100.000 propositions uniques des actionnaires et de la direction. AllianzGI a voté contre ou s'est abstenu lors de 72% de toutes les assemblées à l'échelle mondiale.

Antje Stobbe, Responsable du Stewardship, a déclaré : "Le vote aux assemblées générales, bien qu'il constitue une partie importante de notre approche, n'est en aucun cas le seul moyen par lequel nous signalons nos attentes aux entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous recherchons un dialogue constructif et continu avec les entreprises pour exprimer nos attentes, nos préoccupations et, le cas échéant, initier des améliorations".