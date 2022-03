(Boursier.com) — Allianz Global Investors annonce le premier closing d'Allianz European Infrastructure Fund II. Le fonds, lancé en décembre 2021 et géré par Allianz Capital Partners GmbH (ACP), a attiré des engagements de clients institutionnels dans divers pays européens pour un montant dépassant 880 millions d'euros. Il permettra aux investisseurs institutionnels d'investir conjointement avec Allianz dans les infrastructures sur le long terme. AEIF II fait suite au lancement réussi du premier fonds d'infrastructure d'ACP, AEIF I, qui a tenu son closing final fin 2019 avec des engagements totaux de 860 millions d'euros. Plus de 85 % du fonds AEIF I sont déjà soit investis, soit engagés.

L'AEIF II a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs et a tenu son premier closing seulement trois mois après son lancement. Grâce à l'AEIF II, les clients pourront prendre des participations aux côtés d'Allianz en mettant l'accent sur des actifs essentiels pour la société dans les secteurs de l'énergie, de la communication (, des transports, de l'environnement et du social. AEIF II investira principalement en Europe, tout en étant en mesure de rechercher des opportunités de manière sélective également dans les pays de l'OCDE hors Europe.

"Nous sommes ravis de la confiance que nos investisseurs nous accordent, comme en témoigne le grand intérêt que suscite notre deuxième fonds européen d'investissement dans les infrastructures. AEIF II vise à investir sur le long terme à travers l'Europe dans des infrastructures attrayantes qui sont essentielles pour une société moderne et durable, conformément aux directives d'investissement ESG strictes d'Allianz. Nos clients institutionnels peuvent bénéficier de notre expérience et de notre expertise de longue date en tant que l'un des plus grands investisseurs en infrastructure au monde", déclare Michael Pfennig, co-Responsable de l'infrastructure chez Allianz Capital Partners.