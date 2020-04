Allianz GI annonce le premier closing de son fonds Allianz Impact (AIIF)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Allianz Global Investors, l'un des leaders mondiaux de la gestion active, annonce aujourd'hui le premier closing de son fonds Allianz Impact (AIIF), après avoir accueilli avec succès ses premiers investisseurs institutionnels venus d'Allemagne, de Scandinavie et d'Autriche. Le closing final est prévu au dernier trimestre de 2020.

Allianz Impact Investment Fund (AIIF) est le premier fonds multi-asset à impact sur les marchés privés d’AllianzGI. Le fonds vise à tirer parti du potentiel du secteur de l'investissement à impact en pleine expansion, qui représente aujourd’hui 502 milliards de dollars à l'échelle mondiale, en mettant le capital des investisseurs institutionnels au service de projets générant un impact mesurable et positif et contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODDs) des Nations Unies.

Le fonds, lancé en septembre 2019, investit dans des titres de participation et d'emprunt du marché privé, avec un focus sur l’Europe, dans des secteurs tels que l'efficacité énergétique, l'utilisation durable des terres et l'agriculture, ainsi que des fonds de fonds, et qui, en plus du rendement financier, génèrent des impacts environnementaux et/ou sociaux variés et mesurables.

Commentant ce premier closing, Martin Ewald, gérant principal, Impact Investments, a déclaré : "Le premier closing de ce fonds, en moins de 6 mois, démontre l’intérêt des clients pour allouer leur capital avec l'intention d'obtenir un résultat concret et mesurable plutôt que simplement financier,- ce qui contribue au développement des ODD. Le fonds, qui combine à la fois des capitaux propres et des instruments de dette, souligne également l'engagement d'AllianzGI en tant que gérant actif, en offrant le type de solutions de financement innovantes nécessaires pour débloquer de nouvelles sources de revenus stables pour nos clients".

Objectifs de développement durable

Afin de s'assurer que les objectifs de développement durable soient pris au sérieux, les progrès et les évolutions du marché sont régulièrement présentés à un comité d'impact indépendant, qui comprend également des investisseurs sélectionnés, et font l'objet d'un rapport à tous les investisseurs pendant les dix ans d'existence du fonds. L'impact obtenu sera comparé aux objectifs initiaux de chaque projet dans des rapports trimestriels et communiqué de manière transparente aux investisseurs.

"Les investissements à impact sont l'une des formes d'investissement les plus pertinentes qui génèrent à la fois des rendements financiers attractifs et durables, et ont un impact positif sur l'environnement et la société", explique Beatrix Anton-Grönemeyer, Chief Sustainability Officer. "Nos équipes expérimentées peuvent tirer parti de nombreuses opportunités et mettre en œuvre les nouvelles tendances de manière professionnelle".