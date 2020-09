Alliance stratégique entre Pokawa et Vendis Capital

(Boursier.com) — Oaklins France accompagne Maxime Buhler et Samuel Carré dans leur alliance stratégique avec Vendis Capital. Objectif : accompagner le déploiement fulgurant de l'enseigne de restauration qui a construit son concept autour d'un mono-produit, ultra tendance et sain, le Poké Bowl.

Maxime Buhler & Samuel Carré, co-Fondateurs de Pokawa : "Il y a trois ans, nous sommes partis de rien : nous avons tout donné pour franchir une première étape et ancrer les fondations de Pokawa. Dans ce marché ultra concurrentiel, nous avons toujours voulu nous positionner comme le leader international du Poké Bowl. Mais pour cela, il fallait nous donner les moyens de nos ambitions, surtout dans cette période si particulière. Heureusement, nous avons pu compter sur les équipes d'Oaklins et leur très grande expérience de la restauration sous enseigne pour scénariser notre ambition et trouver le partenaire idéal. Aujourd'hui, grâce à Vendis Capital nous sommes armés pour structurer et propulser Pokawa à sa juste place dans le marché, telle que nous l'avions imaginée dès le départ."

Mathieu de Medeiros, Associé de Vendis Capital : "Nous avons été impressionnés par l'entrepreneuriat et l'agilité dont ont fait preuve Samuel et Maxime dans le développement de Pokawa et par la résilience du business model dans la période du Covid ; Nous avons vocation à soutenir les entrepreneurs talentueux dans des plans de croissance ambitieux à travers l'Europe. Maxime et Samuel s'inscrivant parfaitement dans cette philosophie, ce partenariat s'est fait naturellement. Leur confiance nous honore, et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au développement de Pokawa."

Hadrien Mollard, Managing Partner d'Oaklins France : "En moins de trois ans, Maxime Buhler et Samuel Carré ont enchaîné phase d'hypercroissance et crise sanitaire internationale. La pertinence du positionnement de Pokawa, la résilience du business model associées à leur grande agilité leur ont permis de déjouer tous les obstacles. Désormais épaulés par Vendis Capital, spécialiste reconnu des marques et biens de consommation en Europe, une nouvelle épopée s'ouvre à eux."