(Boursier.com) — Aletiq vient d'annoncer une levée de 1,5 ME auprès d'un pool d'investisseurs. Créée fin 2019 par 3 diplômés de CentraleSupélec, Aletiq est en pleine croissance sur un marché gigantesque (France 1 MdE, Europe 19 MdsE), qui amorce tout juste sa transition numérique.

Récemment, Le gouvernement a lancé un grand plan pour la réindustrialisation et a identifié la transition numérique des entreprises industrielles comme un levier majeur leur permettant d'être compétitifs face aux pays à bas coûts. La solution PLM Aletiq permet de développer et de faire évoluer les produits beaucoup plus rapidement et mesure chez ses clients une réduction du time-to-market de -30% et des coûts de production de -25%.

Actuellement composée de 10 personnes, la société souhaite doubler ses effectifs d'ici fin 2022 et de travailler avec plus de 50 usines d'ici la fin de l'année.