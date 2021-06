Alcatraz IT accueille Siparex Entrepreneurs à son capital pour accompagner sa croissance

(Boursier.com) — Alcatraz IT, Opérateur télécoms B2B à forte valeur ajoutée, s'allie avec Siparex Entrepreneurs qui prend une participation minoritaire aux côtés du dirigeant Xavier Lafaure

Fondé en 2005 par Xavier Lafaure, Alcatraz IT est un Opérateur Télécoms alternatif à destination des Entreprises. Déclaré à l'ARCEP, Alcatraz IT propose un ensemble de services à forte valeur ajoutée autour de la connectivité, de la sécurité et de la téléphonie IP (internet et transit IP, réseaux privés MPLS, accès nomades sécurisés, firewall, messagerie privée, hébergement en datacenter, communications unifiées).

Basé à Toulon, Alcatraz IT adresse une clientèle premium grâce à un backbone performant déployé sur le territoire national. Son positionnement différenciant, son offre de services en coeur de réseau ainsi que sa double culture des télécoms et de la sécurité lui ont permis de fidéliser un portefeuille de plus de 300 clients en forte croissance. Le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 5,6 ME.