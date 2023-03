Alantra réorganise sa division Banque d'Investissement pour accélérer ses ambitions de croissance mondiale

(Boursier.com) — Alantra , société indépendante de services financiers, annonce de nouvelles nominations à la tête de son activité globale de banque d'investissement avec l'objectif de favoriser une plus forte collaboration et d'offrir des services spécialisés supplémentaires et créateurs de valeur à l'échelle mondiale avec des équipes transversales, spécialisées notamment dans l'analyse avancée et l'IA et la transition énergétique. Il s'agit d'une extension naturelle de l'offre traditionnelle d'Alantra. Elle est emblématique de la prochaine phase d'évolution de la société.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Franck Portais, Managing Partner d'Alantra France, a été nommé Co-Chairman de la division Banque d'investissement d'Alantra.

Franck Portais, Managing Partner d'Alantra France, affiche plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions de dirigeant de banques d'affaires. En 2015, il crée la filiale française d'Alantra et lance l'activité. Soutenu par Oriane Durvye, Franck Noat, Olivier Guignon et Florian Touchard, il conduit le développement du bureau français permettant à Alantra de devenir l'un des principaux acteurs du conseil en fusions et acquisitions en France, et d'alimenter ses opérations "crossborder" en mettant notamment l'accent sur de fortes spécialisations sectorielles comme les biens de consommation, la santé, l'aéronautique, la technologie, le gaming, et plus récemment la transition énergétique et environnementale. Il a également participé au développement des activités d'Alantra en France dans le domaine de l'Asset Management, l'immobilier, le conseil en financement ou encore la technologie grâce au partenariat stratégique scellé avec Avolta.