Alantra réorganise sa division Banque d'Investissement pour accélérer ses ambitions de croissance mondiale

(Boursier.com) — Alantra , société indépendante de services financiers, annonce de nouvelles nominations à la tête de son activité globale de banque d'investissement avec l'objectif de favoriser une plus forte collaboration et d'offrir des services spécialisés supplémentaires et créateurs de valeur à l'échelle mondiale avec des équipes transversales, spécialisées notamment dans l'analyse avancée et l'IA et la transition énergétique. "Il s'agit d'une extension naturelle de l'offre traditionnelle d'Alantra. Elle est emblématique de la prochaine phase d'évolution de la société" commente l'établissement.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Franck Portais, Managing Partner d'Alantra France, a été nommé Co-Chairman de la division Banque d'investissement d'Alantra