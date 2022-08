Alantra renforce son activité de gestion d'actifs

(Boursier.com) — Après avoir reçu les autorisations réglementaires requises, Alantra a réalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 24,5% dans le gestionnaire d'actifs paneuropéen Access Capital Partners ("ACP") auprès d'OP Financial Group pour une contrepartie en espèces d'environ 24,5 ME.

Comme annoncé lors de la présentation des résultats financiers de 2021, Alantra avait l'intention d'exercerl'option d'achat, qui avait été convenue lors de l'acquisition initiale de 24,5% en décembre 2018.

À l'issue de la transaction, Alantra détient une participation de 49% dans la société tandis que les associés détiennent le solde de 51%.

Cet investissement marque une nouvelle étape dans la stratégie d'Alantra visant à devenir un gestionnaire d'actifs diversifiés paneuropéen de premier plan, offrant un large éventail de stratégies d'investissement dans sept classes de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, énergie de transition et technologie).

Au 30 juin 2022, les actifs sous gestion des entreprises consolidées s'élevaient à 2,2 milliards d'euros, tandis que les actifs sous gestion des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 13,7 milliards d'euros.

ACP est un gestionnaire d'actifs européen indépendant de référence, avec plus de 13 milliards d'euros d'actifs cumulés et un historique sur 25 ans de rendements élevés à travers les cycles économiques.

L'équipe d'Access, composée de 90 professionnels, est répartie en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Finlande et au Luxembourg. Son expertise intégrée offre une exposition aux rachats de petites et moyennes entreprises, aux infrastructures et à la dette privée par le biais de fonds de fonds, de fonds de co-investissement et de solutions sur mesure pour ses clients.