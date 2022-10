Alantra lance 33N Ventures

(Boursier.com) — Le groupe financier international Alantra s'associe avec Carlos Alberto Silva et Carlos Moreira da Silva pour lancer 33N Ventures (33N), une nouvelle société de gestion en capital risque. 33N lève actuellement un fonds de 150 millions d'euros pour investir dans des entreprises spécialisées en cybersécurité et logiciels d'infrastructure en Europe, en Israël et aux États Unis. Le fonds ciblera principalement des tours de série A et B, avec un ticket moyen d'environ 10 millions d'euros. Il bénéficie déjà d'engagements à hauteur de 20 millions d'euros provenant d'Alantra et de ses partenaires stratégiques...