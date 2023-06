Alantra : installation du QG de son activité de Banque d'investissement à Londres

(Boursier.com) — Alantra , groupe financier international dédié au mid-market, annonce aujourd'hui l'installation du quartier général de son activité de Banque d'investissement dans ses nouveaux bureaux londoniens situés Cannon Street.

Dans ce nouveau bureau, Alantra réunira une partie importante de ses activités internationales avec son équipe britannique. Le bureau accueillera plus de 180 professionnels, dont 150 banquiers d'affaires couvrant les fusions et acquisitions, la dette, le conseil en portefeuille de crédit, les financements structurés et les titrisations adossées à des actifs.

Présent dans 22 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, le groupe a généré l'an dernier 72,5% de ses revenus hors d'Espagne, où il a été créé en 2001, et où le siège du groupe demeure.

Alantra travaille au développement de pôles clés dans les pays où l'entreprise dispose d'une masse critique - à la fois en termes de professionnels et d'activité - tels que le Royaume-Uni (Londres), la France (Paris), les États-Unis (New York/Boston), l'Allemagne (Francfort), l'Espagne (Madrid) et l'Italie (Milan), et à la construction d'autres "hubs" à l'avenir.