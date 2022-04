Alantra fait l'acquisition d'une participation dans Avolta Partners

(Boursier.com) — Alantra , acteur global du M&A mid-market et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition d'une participation significative dans la boutique française Avolta Partners ("Avolta"), un leader des fusions-acquisitions dans le secteur en pleine croissance de la technologie en Europe. Ce partenariat est une nouvelle illustration de la volonté d'Alantra de renforcer ses capacités en technologie à l'échelle mondiale. Avolta bénéficiera de la présence globale d'Alantra, de ses relations étroites avec les investisseurs financiers les plus influents en Europe et d'un réseau d'experts dans la Tech. À l'issue de l'opération, Alantra deviendra le premier actionnaire individuel d'Avolta tandis que l'équipe d'Avolta s'installera dans les nouveaux bureaux parisiens d'Alantra afin d'accélérer l'intégration des deux firmes.

Créé en 2014 par Philippe Rodriguez, Patrick Robin et Arthur Porré, Avolta est une société indépendante de conseil en M&A et de levées de fonds dédiée aux entrepreneurs de la Tech, aux investisseurs VC/PE et aux entreprises. Avec 20 professionnels et plus de 80 transactions conseillées depuis sa création, Avolta est un des conseils en fusions-acquisitions les plus actifs en France dans la technologie, spécialiste en particulier en Fintech, Mobility, HRtech, ConsumerTech et dans certaines technologies transformatrices telles que le logiciel, le Saas, l'IA, le Cloud, la Blockchain et le Web3.