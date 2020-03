Alantra AM s'associe à Grupo Mutua pour accélérer son développement

(Boursier.com) — Alantra et Grupo Mutua ont conclu un accord selon lequel Mutua va participer à hauteur de 45 millions d'euros au financement du plan de croissance d'Alantra Asset Management et recevra en contrepartie une participation de 20% dans Alantra Asset Management. Par ailleurs, les parties ont convenu d'un complément de prix pouvant atteindre 11,2 millions d'euros.

Dans le cadre de cet accord, le groupe Alantra et Grupo Mutua ont également convenu de créer un pool d'investissement de 100 millions d'euros destiné à investir dans des produits gérés par Alantra Asset Management, dans lequel les deux parties apporteront respectivement 50 millions d'euros. La contribution d'Alantra comprend son portefeuille actuel d'investissements dans ses véhicules de gestion pour compte propre.

Ainsi, avec cette opération, qui est uniquement soumise à la non-opposition de l'autorité des marchés financiers espagnole (CNMV), Mutua fournira les ressources financières nécessaires à la croissance de la plateforme de gestion d'actifs alternatifs d'Alantra. De plus, cette opération renforce significativement la capacité d'Alantra à lever de nouveaux fonds.

Cette annonce fait suite à l'acquisition réalisée en 2019 par Alantra d'une participation stratégique dans Access Capital Partners, un des leaders européens de la gestion de fonds de fonds, de co-investissements et de fonds secondaires avec 10,7 milliards d'euros de fonds levés depuis sa création.

Santiago Eguidazu, président exécutif d'Alantra, note que "cette transaction renforce notre proposition de valeur aux investisseurs en développant de manière significative notre activité de gestion d'actifs alternatifs à la faveur de l'internationalisation et de la diversification. L'entrée de Grupo Mutua au capital d'Alantra Asset Management réaffirme notre alignement d'intérêt avec nos investisseurs et notre engagement à gérer cette activité exempte de tout conflit d'intérêts".

Pour Ignacio Garralda, président de Mutua Madrileña, "le partenariat avec Alantra Asset Management permet à Mutua d'étendre sa présence dans la gestion d'actifs alternatifs. Cet accord s'inscrit dans le plan stratégique 2018-2020 de Mutua, qui entend diversifier ses investissements et développer son activité de gestion privée. Il s'agit de la quatrième opération réalisée par Mutuactivos sur le segment de la gestion d'actifs au cours des 12 derniers mois, ce qui lui permet de devenir le premier gestionnaire d'actifs indépendants en Espagne avec plus de 7,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion".