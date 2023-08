Aladom a obtenu 1,5 ME de financement

(Boursier.com) — Aladom , première plateforme de mise en relation pour les services à la personne, qui emploie 22 personnes à Rennes poursuit son développement et annonce avoir obtenu 1,5 ME de financement.

La société annonce avoir mené plusieurs opérations de financement dont une levée de fonds en juin 2023 auprès du fonds breton Breizh Invest PME et de sa communauté en ayant utilisé les services de la plateforme Ayomi.

Cette opération vient en complément de prêts obtenus auprès de BPI, du CMB, du CIC et de BNP Paribas.

Le montant total du financement s'élève à 1,5 ME, dont 53% auprès des nouveaux investisseurs et 48% en dette.

La plateforme propose de trouver une solution pour tous les besoins de services à la personne.