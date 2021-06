Akur8 lève 30 M$ en série B pour accélérer la transformation de la tarification en assurance

Akur8 lève 30 M$ en série B pour accélérer la transformation de la tarification en assurance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Akur8 , l'insurtech qui automatise la tarification en assurance grâce à son IA transparente propriétaire, a finalisé une série B de 30 M$, ce qui porte son financement total à 42 M$.

Ce tour de table intervient moins de deux ans après que l'éditeur de solution SaaS pour la tarification des assurances IARD et santé ait démarré la commercialisation de sa plateforme, et seulement 15 mois après sa série A menée par BlackFin Capital Partners et MTech Capital. Tous deux réinvestissent dans ce tour de table...

Fondée en 2018 avec pour vision de transformer la tarification en assurance grâce à son IA transparente, Akur8 permet aux actuaires et aux équipes de tarification de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. La solution hébergée sur le cloud automatise la génération de modèles de tarification tout en permettant aux actuaires de conserver un contrôle total sur le processus. Pour ce faire, Akur8 est parvenue à combiner la vitesse et la performance du Machine Learning avec la transparence absolue exigée dans le cas d'une application aussi réglementée que la tarification assurantielle. Akur8 libère une plus grande rapidité d'exécution et accélère considérablement la mise sur le marché d'un nouveau tarif, tout en garantissant aux assureurs un processus de tarification hautement robuste et sécurisé.

En moins de deux ans, Akur8 a convaincu plus de 30 clients dans 10 pays, dont les leaders mondiaux AXA, Generali et Munich Re, les assureurs 'specialty' Canopius et Tokio Marine Kiln, les insurtechs Wakam et wefox, ainsi que le groupe mutualiste Matmut. La plateforme Akur8 est sollicitée quotidiennement par 350 utilisateurs au sein des équipes de tarification des assureurs, pour construire leurs modèles de tarification sur les lignes IARD, particuliers et entreprises, ainsi qu'en santé.

Le portefeuille client d'Akur8 s'étend sur une douzaine de pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Cette empreinte reflète l'ADN international d'Akur8, que l'on retrouve dans ses bureaux de Paris, Londres et New York, où 20 nationalités sont représentées au sein d'une équipe diversifiée de 50 personnes. Ce dernier tour de table permettra d'accélérer l'expansion internationale d'Akur8, en mettant l'accent sur le renforcement de sa présence aux États-Unis, le premier marché mondial de l'assurance, et sur l'établissement d'une présence dans la région APAC en 2022. Le tour de financement permettra également d'accélérer le développement de la suite produit d'Akur8 afin de couvrir l'intégralité du processus de tarification, de développer des fonctionnalités dédiées aux États-Unis et de proposer davantage de fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour renforcer les modules existants.