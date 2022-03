Akeneo annonce un financement de série D de 135 M$

(Boursier.com) — Akeneo , spécialiste dans la gestion de l'expérience produit (PXM) et de l'information produit (PIM), annonce aujourd'hui un financement de série D de 135 millions de dollars (soit près de 122 millions d'euros). Le tour de table est mené par Summit Partners, investisseur mondial en capital de croissance. Les investisseurs historiques Alven et Partech participent également à cette dernière opération, portant le total des investissements levés par Akeneo à 196 millions de dollars (plus de 176 millions d'euros).

Le nouveau capital sera utilisé pour poursuivre la dynamique de l'entreprise en accélérant le développement des produits, en recrutant des cadres clés et en développant les partenariats stratégiques d'Akeneo.