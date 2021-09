AirCampus annonce une première levée de fonds de 1,5 ME

(Boursier.com) — Lancée en 2019 avec l'objectif de favoriser les jeunes dans leurs achats, AirCampus annonce une première levée de fonds de 1,5 million d'euro auprès de plusieurs business angels, parmi lesquels Jocelyn Olive (PDG de Buffalo Grill), Patrick Amiel (fondateur de Wengo) et Damien Dupouy (fondateur d'Anytime).

Pour les 15-25 ans, AirCampus est une application simple, pratique et utile qui permet de se faire plaisir en économisant. En certifiant l'âge et le statut étudiant de ses utilisateurs, elle donne accès à des offres exclusives en ligne et en magasin. L'application a déjà conquis plus de 350.000 jeunes et 600 enseignes, comme Adidas, Apple ou les Galeries Lafayette...