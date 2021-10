AI Verse lève 2,5 ME auprès d'Innovacom et de Bpifrance

(Boursier.com) — AI Verse, la start-up spécialisée dans les solutions permettant de généraliser l'usage du Deep Learning au marché de la computer vision vient de réaliser un tour de table de 2,5 millions d'euros. Cette levée de fonds a été menée par Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, via son fonds Technocom3 et Bpifrance, via son fonds Digital Venture.

AI Verse développe une solution logicielle permettant la génération automatique de datasets synthétiques pour des applications de vision artificielle. Ces datasets sont labélisés et optimisés pour l'entrainement des réseaux de Deep Learning. La solution permet à tout ingénieur en Machine Learning d'obtenir un dataset de plusieurs centaines de milliers d'images en seulement quelques heures au lieu des semaines voire des mois de main d'oeuvre requis par les méthodes actuelles.

Grâce à sa solution de rupture, rapide, peu coûteuse et déployée sur le cloud, la jeune pousse entend généraliser l'accès aux données et donc aux techniques de Deep Learning. AI Verse s'adresse ainsi à toute organisation, petite, moyenne ou grande, industrielle ou académique, ayant besoin d'images labellisées pour développer leurs applications basées Deep Learning, que ce soit dans les domaines de la robotique, de la réalité virtuelle et augmentée, de la domotique, ou encore celui des smart cities et des assistants intelligents.

Incubée à l'INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), AI Verse a été créée en 2020 et reste, à l'issue de ce tour de table, largement détenue par ses salariés et par ses fondateurs, deux experts internationaux en IA, Vision Artificielle et Computer Graphics. Benoit Morisset, Président Directeur Général de la start-up, était précédemment CEO et co-fondateur de Pixmap, startup issue du CNRS, spécialisée en cartographie 3D temps-réel pour des applications de Robotique et de Réalité Virtuelle et Augmentée.

De son côté, Arnauld Lamorlette, CTO d'AI Verse, dispose de 35 ans d'expérience internationale dans l'industrie du Computer Graphics. Il a notamment co-créé et dirigé le studio The Bakery. Au sein de Dreamworks Animation, il fut l'un des contributeurs clé de la technologie de pointe " Global Illumination " utilisée dans Shrek 2, travail pour lequel il a reçu un prix d'excellence technique de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences en 2011.