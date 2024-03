Agnostic lève 2 ME pour offrir un accès transparent et performant aux données de la blockchain

(Boursier.com) — Agnostic annonce une levée de fonds de 2 millions d'euros en equity auprès de business angels renommés et de 6 fonds internationaux spécialisés dans la blockchain : BLUEYARD CAPITAL, KIMA VENTURES, STAKE CAPITAL, TRGC, DOMINANCE VENTURES et ATKA.

"Notre mission est claire: rendre l'accès aux données des blockchains simple et efficace. En deux ans, nous avons développé une solution robuste qui rend facilement accessible aux développeurs et aux analystes l'énorme quantité de données produites quotidiennement par les blockchains en temps réel. Aujourd'hui, Agnostic donne la possibilité d'accéder instantanément aux données issues de millions de smart contracts, aidant ainsi les utilisateurs à développer des applications de meilleure qualité, à améliorer leurs processus décisionnels ou même à identifier de nouvelles opportunités. Parallèlement au développement du produit, nous travaillons également à construire une communauté d'utilisateurs afin d'apporter encore plus de valeur à l'écosystème", a commenté Didier FRANC, Président d'Agnostic.

Grâce à cette levée de fonds, Agnostic va pouvoir accélérer son développement et livrer une solution visant à :

-Réduire la complexité de l'accès aux données des blockchains,

-Diminuer les coûts d'exploitation des applications décentralisées,

-Raccourcir le cycle de développement des applications décentralisées.

Lancée en 2022 par Didier FRANC et Arnaud BRICHE, Agnostic est une solution SaaS simplifiant drastiquement l'accès aux données blockchain compatibles EVM. Concrètement, Agnostic rationalise l'extraction et l'exploitation des données blockchains en fournissant un accès SQL à faible latence.

Soucieux de l'importance de l'intégration des outils d'analyse et de surveillance existants, Agnostic permet un accès au données à travers le langage SQL et propose une interface compatible avec le protocole PostgreSQL, permettant l'interfaçage avec de nombreux outils existants, tels que Grafana, Apache Superset, et même bientôt Tableau...