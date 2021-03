AGLMIMMO : se distingue

AGLMIMMO : se distingue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WiredScore , l'expert mondial de la connectivité de l'immobilier, vient d'attribuer le label WiredScore Gold au projet de réhabilitation et d'extension situé au 168 avenue Charles De Gaulle à Neuilly-sur-Seine pour le compte d'AGLMIMMO, foncière du groupe AG2R LA MONDIALE.

Idéalement situé au pied de la station de métro "Pont de Neuilly", cet immeuble fait l'objet d'une restructuration lourde et complète et d'une extension pour le compte d'AG2R LA MONDIALE. Il offre des plateaux de bureaux sur une surface de plus de 8.000 m2, bénéficiant d'une excellente connectivité, grâce à une infrastructure numérique de haute qualité et des équipements technologiques adaptés.

Ce projet immobilier est restructuré sous la houlette de l'agence d'architecture Lobjoy Bouvier Boisseau, en prenant en compte les aspects environnementaux et sociaux du projet. Il se compose d'un bâtiment en R+9 sur l'avenue Charles de Gaulle et d'un bâtiment en R+6 sur la rue du Château. Une connectivité sécurisée et pérenne s'adaptant aux avancées technologiques vient s'ajouter aux multiples services que présente ce bâtiment aux futurs locataires.