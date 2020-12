AGIPI obtient le Label Relance pour son UC Agipi Régions Solidaire

(Boursier.com) — AGIPI , l'un des premiers acteurs à proposer une unité de compte solidaire dans sa gamme de contrats épargne et retraite, annonce aujourd'hui l'obtention du Label "Relance" pour son unité de comptes (UC) Agipi Régions Solidaire.

Créée le 22 mars 2017, l'unité de compte (UC) Agipi Régions Solidaire est investie dans des entreprises françaises implantées en régions, qui favorisent la création d'emplois et l'essor du tissu économique local. Gérée par AXA Investment Managers (AXA IM), cette UC peut être choisie pour tous les contrats de la gamme épargne retraite de l'association AGIPI : le CLER, le CLEF et le FAR, le FAR PER et le PAIR.

Elle complète la gamme des unités de compte AGIPI qui totalise 72 supports dont 40 avec un label ISR, Greenfin ou Febelfin.

Initialement intitulée Agipi Régions, ce support en unité de compte est devenu un fonds solidaire dit 90/10 en octobre 2019. La part solidaire (entre 5% et 10%), gérée par ECOFI, investit dans des Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale (agrément ESUS) intervenant dans des secteurs ciblés de la longévité, de l'accompagnement de la dépendance, et plus globalement du "mieux vivre ensemble".

Elle finance par exemple l'Adie, Association pour le Droit à l'Initiative Economique, aidant des personnes exclues du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et donc leur propre emploi grâce au microcrédit. Elle mène des actions dans les quartiers, en milieu rural, développe des programmes pour les jeunes de banlieue et des services aux micro-entrepreneurs. Depuis sa création en 1989, l'Adie a contribué à créer plus de 100.000 emplois...