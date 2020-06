AG2R La Mondiale : S&P confirme la notation A-, perspective positive

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a confirmé la notation "A-" de SGAM AG2R LA MONDIALE et de ses principales entités -La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES-, en soulignant que les différents indicateurs de l'analyse crédit du Groupe correspondent à ses attentes. Malgré les fortes incertitudes économiques, financières et sociales liées à la pandémie du Covid-19, S&P exprime sa confiance dans le Groupe en maintenant et prolongeant pour les 12 mois à venir la "perspective positive".

S&P met en évidence le pilotage et les actions mis en oeuvre, en particulier la couverture de son portefeuille actions, qui ont permis de réduire sa sensibilité aux chocs de marché et de maintenir son ratio de solvabilité à plus de 200%.

Si la pandémie de Covid-19 a un impact sur les équilibres financiers d'AG2R Prévoyance (activités prévoyance et santé) plus important que prévu, notamment parce que le Groupe a volontairement indemnisé ses assurés au-delà des garanties contractuelles, l'agence de notation prévoit qu'AG2R LA MONDIALE devrait maintenir un résultat net normalisé annuel supérieur à 300 millions d'euros au-delà de 2020.

S&P tient également compte des positions de premier plan d'AG2R LA MONDIALE en France, du volume et de l'étendue de la distribution de ses produits ainsi que de la stabilité de sa performance opérationnelle.

La perspective positive est confirmée pour une durée de 12 mois maximum. Au-delà, la note d'AG2R LA MONDIALE pourrait être augmentée si le Groupe maintient son niveau de capitalisation de S&P Global Ratings au-dessus de "AA" ainsi que son résultat élevé et si les incertitudes sur les marchés financiers se réduisent.

"Dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19 et de taux d'intérêts toujours très bas, nous nous félicitons de la confiance renouvelée de Standard & Poor's. La confirmation de la notation "A- perspective positive" témoigne une nouvelle fois de la solidité financière et de l'agilité du pilotage du Groupe en nous rendant confiants pour son avenir", conclut André Renaudin, Directeur général.