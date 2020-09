AG2R La Mondiale signe la campagne nationale "Be Cyclette"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son programme prévention-santé 'Vivons Vélo', AG2R LA MONDIALE lance une campagne digitale, presse écrite et affichage "Be cyclette", réalisée avec l'agence internationale de marketing sportif, SPORTFIVE.

Première communauté de vélo santé en France avec près de 270.000 membres, 'Vivons Vélo' guide et motive tous ceux qui souhaitent se (re)mettre à la mobilité douce à vélo. Ce programme intègre également une démarche solidaire et caritative permettant de convertir les kilomètres parcourus par la communauté avec l'application éponyme en dons pour l'Institut Pasteur.

Depuis son lancement en 2015, 'Vivons Vélo' n'a eu de cesse de se développer afin d'encourager tous les publics à la pratique du vélo, en mettant à la disposition de sa communauté de nombreux outils et services pour en faciliter l'usage.

Dans cette continuité, AG2R LA MONDIALE souhaite inciter encore plus fortement les habitants des grandes villes à une mobilité active en toute occasion. C'est dans cet esprit que SPORTFIVE, qui accompagne AG2R LA MONDIALE dans son engagement en faveur du cyclisme depuis 2015, a conçu la campagne "Be cyclette"...