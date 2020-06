AG2R La Mondiale Gestion d'actifs obtient le label Finansol pour le fonds ALM Solidaire ISR 24 juin 2020

(Boursier.com) — AG2R LA MONDIALE annonce l'obtention par AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs du label Finansol pour son fonds ALM Solidaire ISR dédié à la finance solidaire. Unique label solidaire en France, celui-ci a été créé en 1997 par Finansol, association qui a pour objet de promouvoir la solidarité dans l'épargne et la finance.

Cette distinction est attribuée par un comité d'experts indépendants sur la base de critères de solidarité, de transparence de l'information ainsi que des frais de gestion ou encore de la promotion active des produits d'épargne solidaire.

Le fonds ALM Solidaire ISR avait déjà obtenu le label public ISR en novembre 2019. Entre 5% et 10% de l'actif du fonds sont investis en titres d'entreprises solidaires opérant notamment dans l'habitat, la prévention santé, le retour à l'emploi des personnes et l'aide aux aidants. Le reste de l'actif est investi dans des fonds ISR en actions et en obligations européennes.

19 ans d'expertise en matière de gestion ISR

AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs dispose depuis 19 ans d'une équipe ISR intégrée, composée de spécialistes dédiés à l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de gérants ISR. Elle gère une gamme d'OPC ISR totalisant 10 MdsE à fin mai 2020, qui couvrent les principales classes d'actifs et stratégies de gestion.