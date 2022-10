AG2R LA MONDIALE conforte sa position sur le marché de la retraite supplémentaire

(Boursier.com) — Acteur leader de la retraite supplémentaire en France, AG2R LA MONDIALE obtient l'agrément FRPS (Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire) pour l'entité La Mondiale Retraite Supplémentaire auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Le Groupe avait déposé un dossier fin mars pour l'agrément de cette nouvelle entité sous le régime français dédié à la retraite supplémentaire.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à conforter sa position sur le marché de la retraite supplémentaire et ce, dans le prolongement de la refonte de ses gammes de produits initiée par la Loi Pacte.

AG2R LA MONDIALE a saisi cette opportunité avec un double objectif :

-Maintenir un positionnement concurrentiel dans un marché se structurant sous le régime prudentiel FRPS, mieux adapté aux risques de long terme en matière de retraite.

-Conserver la mutualisation des risques entre les contrats individuels et les contrats collectifs.

"À la suite de la Loi Pacte, l'activité de la retraite supplémentaire en France s'organise aujourd'hui autour des FRPS. Avec cet agrément, AG2R LA MONDIALE se dote de la structure qui lui permettra de renforcer sa position d'acteur de référence et de continuer à jouer un rôle majeur dans le cadre du développement de ce marché" souligne Benoit Courmont, membre du Comité de Direction Groupe en charge de l'épargne retraite et patrimoniale et Directeur général de La Mondiale Retraite Supplémentaire.